Formula 1'de yeni sezon başlıyor! Avustralya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Formula 1 tutkunlarının uzun süredir merakla beklediği Formula 1 2025 sezonu için geri sayım başladı.

Formula 1'de 2025 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'si hakkında aramalar hız kazandı.

Formula 1 Avustralya Grand Prix'inin ne zaman yapılacağı ve hangi kanalda ekrana geleceği merak uyandırdı.

Peki, Formula 1 Avustralya Grand Prix'i saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte merak edilen soruların yanıtları...

Formula 1 Avustralya Grand Prix ne zaman?

Formula 1 Avustralya Grand Prix'i 16 Mart 2025 Pazar günü saat 07:00'de başlayacak.

Formula 1 Avustralya Grand Prix'si beIN SPORTS 4 ve F1 TV kanallarından naklen yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor