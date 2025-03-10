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Formula 1'de yeni sezon başlıyor! Avustralya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de yeni sezon başlıyor! Avustralya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1'de yeni sezon Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak. İşte sezonun ilk yarışı hakkında merak edilenler...