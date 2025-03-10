Formula 1'de yeni sezon başlıyor! Avustralya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Formula 1 tutkunlarının uzun süredir merakla beklediği Formula 1 2025 sezonu için geri sayım başladı.
Formula 1'de 2025 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'si hakkında aramalar hız kazandı.
Formula 1 Avustralya Grand Prix'inin ne zaman yapılacağı ve hangi kanalda ekrana geleceği merak uyandırdı.
Peki, Formula 1 Avustralya Grand Prix'i saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte merak edilen soruların yanıtları...
Formula 1 Avustralya Grand Prix ne zaman?
Formula 1 Avustralya Grand Prix'i 16 Mart 2025 Pazar günü saat 07:00'de başlayacak.
Formula 1 Avustralya Grand Prix'si beIN SPORTS 4 ve F1 TV kanallarından naklen yayınlanacak.