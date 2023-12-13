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Fred pişmanlık yarattı! İngilizler duyurdu: Resmen takımdan ayrılabilir

Fred pişmanlık yarattı! İngilizler duyurdu: Resmen takımdan ayrılabilir Manchester United, orta saha oyuncusu Fred'in ayrılığı sonrasında yaşadığı zorlu süreçle mücadele ediyor. Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmasıyla ortaya çıkan boşluğu doldurmak için İngiliz devi, beklenmedik bir ayrılıkla karşı karşıya kalacak.