Futbol tarihinin en ilginç maçı: Bu kural şimdi olsaydı… 1994 Karayipler Kupası elemelerinde Barbados ve Grenada takımları, futbol tarihine damga vuran unutulmaz bir maça imza attı.

Kübra Kireççi

1994 Karayipler Kupası elemeleri, futbol tarihinin en sıra dışı anlarından birine ev sahipliği yaptı.

27 Ocak 1994'te gerçekleşen Barbados - Grenada maçı, kendi kalesine gol atarak maç kazanmanın mümkün olup olmadığını sorgulayan bir senaryoya dönüştü.

Turnuva kurallarına göre, maç berabere bittiğinde uzatmaya gidiliyor ve uzatma süresinde atılan goller altın gol kuralıyla değerlendiriliyor. Yani atılan her gol 2 gol olarak sayılıyor.

Grupta Barbados, Grenada ve Porto Riko mücadele ederken, son sırada olan Barbados’un grubu lider bitirebilmesi için Grenada’yı en az 2 farkla yenmesi gerekiyordu.

Maç, Barbados’un etkileyici bir başlangıç yapmasıyla başladı ve kısa sürede 2-0 öne geçti. Ancak, Grenada 83. dakikada durumu 2-1 yaptı.

Kalan sürede üçüncü golü atamayacaklarını anlayan Barbadoslu bir defans oyuncusu, 87. dakikada kendi kalesine gol atarak durumu 2-2’ye getirdi. İşte her şey bu golle başladı…

İKİ KALEYİ DE KORUDU

Barbados, kalan sürede izleyicilere futbolun en tuhaf savunma stratejilerinden birine tanıklık ettirdi.

Skoru koruma çabasıyla Barbadoslu oyuncular hem kendi kalelerini savundu, hem de Grenada’nın kendi kalesine gol atarak maçı 3-2 lehine çevirmesini önlemek için karşı takımın kalesini korudu.

Barbados bu ilginç taktikle maçı uzatmaya taşımayı başardı. Uzatma süresinde bir gol daha bulup, bu golle maçı 4-2 kazanarak grubu lider tamamladı.

Böylece Grenada, turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.

Maçın ardından Grenada’nın teknik direktörü, kuralların karmaşıklığına dikkat çekerek, “Oyuncularım hangi kaleye atak yapacaklarını şaşırdılar çünkü iki kaleyi de aynı takım savunuyordu” şeklinde ifadelerde bulundu.

Peki, sizce bu tür bir kural günümüzde uygulansaydı neler olurdu?