Futbolseverler ekran başına! TRT Spor bugün 2 maçı şifresiz yayınlayacak!

Hüseyin Topuz
İtalya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT Spor'un bugün yayınlayacağı İtalya Kupası maçlarının programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.
TRT Spor'un bugün ekranlara getireceği İtalya Kupası maçlarının programını sizler için derledik.
24 Eylül Salı (bugün) günü İtalya Kupası'nda oynanacak 2 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
24 Eylül Salı
17:00 Lecce - Sassuolo
22:00 Torino - Empoli