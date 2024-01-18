Haberler



Bilgi



Galatasaray 10 numarasını buldu! Aslan transferde bombayı patlatmaya çok yakın...

Galatasaray 10 numarasını buldu! Aslan transferde bombayı patlatmaya çok yakın... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın 10 numara transferi için yıldız bir isim ile anlaştığı iddia edildi...