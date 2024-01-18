Galatasaray 10 numarasını buldu! Aslan transferde bombayı patlatmaya çok yakın...

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray orta saha transferi için kolları sıvadı.
10 numara pozisyonu için ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'da hedef Japon yıldız Daichi Kamada.
İddialara göre Galatasaray sezon öncesi transfer listesindede yer alan Japon futbolcu Daichi Kamada'da mutlu sonra yaklaştı.
Okan Buruk'un kadroda görmeyi çok istediği Japon yıldızın kısa süre içerisinde Galatasaray ile anlaşması bekleniyor.
Fanatik'in iddiasına göre uzun süredir 10 numara bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray, Daichi Kamada’yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Lazio’da istediği süreleri bulamayan ve çoğunlukla oyuna sonradan dahil olan Daichi Kamada'nın takımdan ayrılması bekleniyor.
Bu sezon Lazio formasıyla 16 maçta forma giyen Kamada bu maçlarda 1 gol 1 asist ile oynadı.
Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Kamada 47 maçta forma giymiş ve 16 gol 6 asistlik katkı vermişti.
İtalyan basınında yer alan iddialara göre Daichi Kamada sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a transfer olabilir.
Japonya A Milli Takım formasıda giyen Daichi Kamada milli forma ile 31 maçta forma giydi. Kamada bu maçlarda 7 gol kaydetti.