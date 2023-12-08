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Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın merak edilenleri..

ensonhaber.com Galatasaray, Trendyol Süper Lig 15. hafta açılış maçında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Galatasaray ile Adana Demirspor, 39. kez karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanacak zorlu maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 37 puan topladı. Sarı kırmızılılar averaj ile 2. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Adana Demirspor, topladığı 23 puanla 5. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.. Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? Galatasaray - Adana Demirspor maçı 8 Aralık Cuma (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.