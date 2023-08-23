GALATASARAY AVANTAJ PEŞİNDE! Molde - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında oynayacağı Molde maçının yayınlanacağı kanal belli oldu..

ensonhaber.com

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde'ye konuk olacak.

Temsilcimiz deplasmanda oynayacağı maçtan avantajlı bir skor elde ederek gruplara kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Bilindiği üzere Galatasaray, Molde'yi elediği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanacak.

Sarı kırmızılıların Molde ile oynayacağı play-off turu ilk maçının yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Molde - Galatasaray maçının yayıncısı belli oldu.

İşte maçın detayları..

Molde - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos 2023 Çarşamba (bugün) günü Aker Stadyumu'nda oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.