Galatasaray büyük umutlarla transfer etmişti! Genç futbolcunun yeni takımı herkesi şaşırttı.. Galatasaray'ın 2019/2020 sezonunda Eskişehirspor'dan transfer ettiği eski futbolcusu Jesse Sekidika'nın yeni takımı belli oldu. İşte Jesse Sekidika'nın yeni adresi..

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Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Jesse Sekidika Türkiye'den ayrıldı.

Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika sarı kırmızılı takımda istenileni veremeyince 2020/2021 sezonunda Konyaspor'a kiralanmıştı.

Bir türlü istenileni veremeyen Jesse Sekidika Konyaspor'un ardından Oud-Heverlee Leuven, Ümraniyespor ve Eyüpspor takımlarında forma giydi.

Geçtiğimiz gün Eyüpspor'dan yapılan açıklamada Jesse Sekidika ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Eyüpspor'dan ayrılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Jesse Sekidika, Azerbaycan takımlarından Sabah FK ile anlaştı.

Profesyonel futbol kariyerine 2015-2016 sezonunda Sırbistan takımlarından Napredak Krusevac ile başlayan Jesse Sekidika kariyeri boyuncu 158 resmi maçta forma giydi.

Jesse Sekidika oynadığı bu 158 karşılaşmada 28 gole imza attı. Sekidika yeni sezonda Azerbaycan'ın Sabah FK takımında forma giyecek..