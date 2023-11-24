Galatasaray çıtayı arşa çıkardı! 30 milyonluk dünya yıldızı geliyor Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı, ligde ise şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Okan Buruk, Roma’nın yıldızını gündemine aldı.

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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için planlarını hızlandırıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un öncülüğünde, takımın güçlendirilmesi amacıyla ciddi adımlar atan sarı-kırmızılılar, gözlerini Serie A'nın büyük ekiplerinden birinin yıldızına çevirdi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Roma'nın kadrosunda yer alan ve performansıyla dikkat çeken bir oyuncuyu transfer gündemine aldı.

Adeta joker etkisi yaratan yıldız oyuncu, sol bek, kanat, sağ bek ve merkez orta sahada oynayabiliyor.

İşte taraftarlı şimdiden heyecanlandıran transferin detayları...

Leonardo Spinazzola’yı istiyor

Galatasaray, Serie A ekibi Roma’da forma giyen Leonardo Spinazzola’yı kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Kulübün yeni teklif yapmaması durumunda takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu gündemine aldı. Ayrıca transfer için şartları zorlayacağı iddia edildi.

Spinazzola, Juventus’ta forma giydiği dönemde İtalya Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Roma formasıyla ise Konferans Ligi’nde kupa kaldırdı.

Fiziğiyle dikkat çeken yıldız oyuncu kariyeri boyunca çıktığı 336 maçta 21 gol ve 34 asist kaydetti.