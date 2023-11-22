Galatasaray düşme potasına girdi! Milli oyuncu gözyaşlarını tutamadı

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Kuzeyboru kadın voleybol takımı Sultanlar Ligi 9. hafta maçında sahasında ağırladığı Galatasaray Daikin'i 25-23, 25-20 ve 25-16 setler sonucu 3-0 mağlup etti.
Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Kuzeyboru'ya 3-0 yenilen Galatasaray küme düşme potasına geriledi.
Sultanlar Ligi'nde düşme potasında yer alan Galatasaray'da Milli voleybolcu İlkin Aydın gözyaşlarına hakim olamadı.
Galatasaray'ın küme düşme hattına girmesinin ardından sarı kırmızılı taraftarlar yönetime tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.
Galatasaray bu sezon oynadığı 9 maçta 2 galibiyet 7 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.
Sarı kırmızılılar 14 takımın yer aldığı Sultanlar Ligi'nde 13. sırada yer alıyor.