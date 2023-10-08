Galatasaray efsane golcüsünü İngilizlere kaptırıyor! İşte yeni takımı… Geçen sezon Süper Lig'in asist kralı unvanını kazanan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da göz alıcı bir performans sergiliyor. Tüm dikkatleri üzerine çeken Aktürkoğlu’nun, sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılacağı konuşuluyor.

ensonhaber.com Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da aynı çizgisini sürdürüyor. Genç yetenek, takımına önemli katkılar sağlayarak gol ve asist istatistiklerinde lider konumda bulunuyor. Ancak, Kerem Aktürkoğlu'nun performansı sadece Galatasaray camiasının değil, aynı zamanda yurt dışındaki kulüplerin de dikkatini çekmiş durumda. Bu nedenle, genç futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması konusunda kesin gözüyle bakılıyor. 24 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 38 maçta 10 gol atıp 14 asist yaparak müthiş bir istatistiğe imza atmıştı. Bu başarılı performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merakla bekleniyor. West Ham United, Aktürkoğlu'nun peşinde! Türkiye Gazetesi'nin İngiliz basınından derlediği habere göre, Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah’ın Suudi Arabistan’a transfer olacağı belirtiliyor. Liverpool’un Salah yerine West Ham United’da forma giyen Jarred Bowen'i kadrosuna katacağı ifade edildi. İngiliz basınına göre West Ham, Bowen'in boşluğunu Türk oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile doldurmayı planlıyor.