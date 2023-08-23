Galatasaray Faslı yıldıza kancayı taktı! 2022 Dünya Kupası’nda harikalar yaratmıştı… Eski Galatasaraylı futbolcu Nordin Amrabat’ın kardeşi Sofyan Amrabat’ın adı Manchester United ile anılıyordu. Son gelen haberlere göre Erden Timur, Faslı yıldız harekete geçti.

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Galatasaray transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Son olarak Hakim Ziyech transferiyle taraftarları sevindiren sarı-kırmızılıların yeni hamlesi merak ediliyordu.

Dünya Kupası sürecinde Fas Milli Takımı ile gösterdiği etkileyici performansla futbol dünyasının dikkatini üzerine çeken Sofyan Amrabat, transfer iddialarıyla gündemde.

Manchester United'a transfer olacağı yönündeki haberlerin ardından şimdi de Galatasaray'ın bu yetenekli futbolcuyu kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği gelen bilgiler arasında.

Futbol severler, Amrabat'ın geleceğine dair gelişmeleri heyecanla beklerken, Galatasaray'ın transfer hamlesi merak konusu oldu.

2022 Dünya Kupası’nda harikalar yaratmıştı

Talk Spor’da yer alan habere göre Manchester United Faslı yıldız Sofyan Amrabat’ı gözüne kestirmişti. Fiorentine ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Amrabat’ı renklerine bağlamak için Fred’in satış sürecini hızlandırdığı belirtilmişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Erden Timur’un Torreira’nın sakatlık ihtimallerine karşı ön libero bölgesi için Sofyan Amrabat’ı gözüne kestirdiği iddia edildi.