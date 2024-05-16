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Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Derbinin bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Derbinin bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig maçının biletleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki dev derbinin biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar..