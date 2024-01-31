Galatasaray gönderme kararı almıştı! Tete’ye 8 milyon Euro’luk sürpriz talip… Transfer ücretlerinde rekorların adı olan Galatasaray yeni bir rekora daha hazırlanıyor. Tete’ye 8 milyon Euro’luk sürpriz teklif…

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Ara transfer döneminde kadro güçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılar kadro değişiklikleriyle gündemde.

23. hafta sonunda 60 puana ulaşan Galatasaray Sacha Boey'i Bayern Münih'e, tam 30 milyon Euro + bonuslarla Alman devine gönderilmesi Galatasaray tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirdi.

Galatasaray’da yoğun geçen transfer döneminde Sacha Boey’in ardından Tete’ye de milyonluk talip iddiaları yankılanıyor.

8 milyon Euro’luk talip….

İddiaya göre, Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'ye, ülkesinin takımlarından Palmeiras'ın talip olduğu ileri sürüldü.

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre, Palmeiras, Tete için 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Aynı zamanda 23 yaşındaki futbolcu için Bahia ve Flamengo'nun da transfer gündeminde olduğu belirtiliyor.

Haberin detaylarında ise genç futbolcunun piyasa değerinin 20 milyon Euro olduğu vurgulanırken, Tete'yi Bahia ve Flamengo gibi diğer Brezilya ekiplerinin de takip ettiği ancak resmi teklif yapan tek kulübün Palmeiras olduğu kaydedildi.