Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor. Ligde lider koltuğunda oturan Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak ve Fenerbahçe ile puan farkını açmak için mücadele edecek.
Galatasaray, ligde bu sezon çıktığı 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 57 puanla lider koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Kasımpaşa ise ligde bu sezon çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi alarak topladığı 25 puanla 13. sırada yer alıyor.
Taraftarların heyecanla beklediği maç için geri sayım başladı. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman?
Galatasaray Kasımpaşa maçı 11 Mart Cumartesi günü (yarın) saat 19:00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Okan Kocuk, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Dubois, Torreira, Oliviera, Yunus Akgün, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Icardi