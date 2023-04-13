Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig!

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Kayserispor'u ağırlayacak.
Galatasaray ve Kayserispor ligin ilk sezonunda karşı karşıya gelmiş, müsabakayı Kayserispor 2-1 kazanmıştı.
Ligde galibiyet serisi yakalan Galatasaray, kendi sahasında oynadığı 9 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon çıktığı 26 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 63 puanla lider konumda yer alıyor.
Kayserispor ise, ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak topladığı 44 puanla 7. sırada yer alıyor.
Kritik mücadelenin detayları belli oldu. Futbolseveler Galatasaray - Kayserispor maçının detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın detayları...
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman?
Nef Stadı'nda yapılacak olan Galatasaray – Kayserispor maçı 14 Nisan 2023 Cuma günü (yarın) saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayımlanacak.