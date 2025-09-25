Galatasaray kiralık göndermişti! 28 dakikada 4 gol attı...

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Esenler Erokspor sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti.
Müsabakaya Galatasaray'dan kiralık olarak Erokspor'a giden 18 yaşındaki Berat Luş damga vurdu.
Galatasaray'dan Esenler Erokspor'a kiralık olarak giden Berat Luş, İstanbulspor maçında 28 dakikada 4 gol attı.
Berat Luş 47, 60, 70 ve 75'inci dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Bu farklı galibiyetin ardından Esenler Erokspor puanını 16 yaparak zirveye yükseldi.