Galatasaray kiralık göndermişti! 28 dakikada 4 gol attı...

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 5-0 yendi. Müsabakaya Galatasaray'dan kiralık olarak Erokspor'a giden 18 yaşındaki Berat Luş damga vurdu. İşte detaylar...

Yayınlama Tarihi: 25.09.2025 12:23
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Esenler Erokspor sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti.

Müsabakaya Galatasaray'dan kiralık olarak Erokspor'a giden 18 yaşındaki Berat Luş damga vurdu.

Galatasaray'dan Esenler Erokspor'a kiralık olarak giden Berat Luş, İstanbulspor maçında 28 dakikada 4 gol attı.

Berat Luş 47, 60, 70 ve 75'inci dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Bu farklı galibiyetin ardından Esenler Erokspor puanını 16 yaparak zirveye yükseldi.

