Galatasaray play-off turunda! İşte rakibi ve maç tarihi… Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Olimpija'yı mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi. Temsilcimizin play-off turundaki rakibi belli oldu. İşte heyecan dolu karşılaşmanın detayları...

ensonhaber.com UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija ile karşı karşıya geldi. Dün gerçekleşen karşılaşmada sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda Olimpija'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. 3. Ön Eleme turunu geçen Galatasaray, gruplar öncesi son aşama olan play-off turunda mücadele edecek. Play-off turunda temsilcimizin mücadele edeceği takım da netleşti. İşte Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakibi ve maçın detayları... Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oldu! Şampiyonlar Ligi Ön Elemelerde play-off turuna yükselen Galatasaray'ın rakibi Norveç temsilcisi Molde oldu. Molde - Galatasaray mücadelesi ise 28 Ağustos saat 22:00'de gerçekleşecek.