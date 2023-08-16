Galatasaray play-off turunda! İşte rakibi ve maç tarihi…

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor...
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija ile karşı karşıya geldi.
Dün gerçekleşen karşılaşmada sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda Olimpija'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
3. Ön Eleme turunu geçen Galatasaray, gruplar öncesi son aşama olan play-off turunda mücadele edecek.
Play-off turunda temsilcimizin mücadele edeceği takım da netleşti. İşte Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakibi ve maçın detayları...
Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oldu!
Şampiyonlar Ligi Ön Elemelerde play-off turuna yükselen Galatasaray'ın rakibi Norveç temsilcisi Molde oldu.
Molde - Galatasaray mücadelesi ise 28 Ağustos saat 22:00'de gerçekleşecek.