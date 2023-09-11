Galatasaray taraftarını şok edecek ayrılık! Yıldız futbolcunun takımdan ayrılması an meselesi.. Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nün ardından bir oyuncu ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte takımdan gitmesi beklenen o isim..

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Transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından olan Galatasaray yaptığı transferler ile kadrosunu güçlendiriyor.

Yeni transferler takıma katılırken diğer taraftanda bazı futbolcular ile yollar ayrılıyor.

Son olarak Fredrik Midtsjö’yü 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Pendikspor’a satan Galatasaray'da bir futbolcu ile daha yolların ayrılması bekleniyor

Galatasaray'da forma giyen Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Futbola Nantes altyapısında başlayan Leo Dubois 14 Eylül 1994'te Fransa'da dünyaya geldi.

Leo Dubois geçen sezon başında Fransız ekibi Olimpik Lyon'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

2022/2023 sezonunda Galatasaray forması ile 25 resmi maçta forma giyen Leo Dubois bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Leo Dubois'e Süper Lig'den ve Katar'dan bazı takımların ilgisi olduğu biliniyor.

Sağ bek mevkisinde Sacha Boey ile forma yarışında olan Leo Dubois'in yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor..