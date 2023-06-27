Galatasaray taraftarları şaştı kaldı! Zaniolo’nun menajerinden ters köşe: Gidiş mi, kalış mı? Galatasaray’da forma giyen Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer açıklaması geldi. Menajerinin açıklaması taraftarları şaşkına çevirdi. Zaniolo Galatasaray’dan gidecek mi? İşte futbol camiasını şaşırtan o açıklama...

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo hakkında beklenmedik bir transfer açıklaması gündemi sarsmaya devam ediyor.

Son günlerde medyada dolaşan transfer söylentileri ve spekülasyonlar, Zaniolo'nun geleceği konusunda taraftarları meraklandırmıştı.

Ancak sonunda beklenen açıklama geldi ve Zaniolo Menajeri, taraftarları şaşırtacak bir açıklama yaparak tüm spekülasyonlara son noktayı koydu.

Zaniolo'nun performansı ve yetenekleriyle Galatasaray'a büyük katkı sağladığı düşünülürken, takımdan ayrılması taraftarlı üzecekti.

Ancak menajerinin açıklaması, sarı-kırmızılı taraftarları bir nebze de olsa rahatlattı. İşte İtalyan oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli’nin açıklaması…

"Türkiye'de iyiyiz"

İtalyan basınında açıklamalarda bulunan Zaniolo’nun menajeri Claudio Vigorelli, yıldız golcünün transfer dedikodularına şu yanıtı verdi:

"Zaniolo Türkiye'ye hemen uyum sağladı. Onu burada, ligimizde görememek çok üzücü. Tatilini yapıyor ve ardından Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Transfer dönemi uzun, bakalım ne olacak. Biz Türkiye'de iyiyiz, teklifler gelirse değerlendirilir. Galatasaray'la bir görüşme olduğu ortaya çıktı ama bu doğru değil. Şimdi hazırlıklara odaklandık"

Milan konusunda gelen soruya ise “Milan taktiksel olarak onun için mükemmel bir takım mı? Evet ama bu konuya girmek istemiyorum” yanıtını verdi.

Başarılı oyuncu Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray’da 11 maça çıktı, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.