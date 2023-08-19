Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler..
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. 2023/2024 sezonunun ilk derbisinde ile karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler internette Galatasaray - Trabzonspor derbisinin detaylarını araştırmaya başladı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 0-0 beraberlike ayrılacak 1 puan aldı.

Trabzonspor ise sezonun ilk maçında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı.

Okan Buruk ve Nenad Bjelica'nın öğrencilerinin karşı karşıya geleceği maçın detaylarını sizler için derledik.

Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın merak edilenleri..

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi maç 19 Ağustos Cumartesi (bugün) günü saat 21:45'te oynanacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Umut