Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler..

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. 2023/2024 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler internette Galatasaray - Trabzonspor derbisinin detaylarını araştırmaya başladı.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 0-0 beraberlike ayrılacak 1 puan aldı.
Trabzonspor ise sezonun ilk maçında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı.
Okan Buruk ve Nenad Bjelica'nın öğrencilerinin karşı karşıya geleceği maçın detaylarını sizler için derledik.
Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın merak edilenleri..
Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman?
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi maç 19 Ağustos Cumartesi (bugün) günü saat 21:45'te oynanacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Umut