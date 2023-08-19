Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler.. Galatasaray ve Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. İşte kritik maçın merak edilenleri..

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. 2023/2024 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler internette Galatasaray - Trabzonspor derbisinin detaylarını araştırmaya başladı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 0-0 beraberlike ayrılacak 1 puan aldı. Trabzonspor ise sezonun ilk maçında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı. Okan Buruk ve Nenad Bjelica'nın öğrencilerinin karşı karşıya geleceği maçın detaylarını sizler için derledik. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın merak edilenleri.. Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi maç 19 Ağustos Cumartesi (bugün) günü saat 21:45'te oynanacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Umut