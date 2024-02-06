Haberler



Bilgi



Galatasaray transfer piyasasını alt üst edecek! Angelino'nun yerine Alman sol bek

Galatasaray transfer piyasasını alt üst edecek! Angelino'nun yerine Alman sol bek Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın aradığı ismi Almanya'da bulduğu iddia edildi. İşte adı Galatasaray ile anılan o isim...