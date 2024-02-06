Galatasaray transfer piyasasını alt üst edecek! Angelino'nun yerine Alman sol bek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sol bek transferi için kolları sıvadı.
Angelino'nun Roma'ya gönderilmesinin ardından sol bek mevkisi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isim gündem oldu.
Ara transfer döneminde Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katan Galatasaray, sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
İddiaya göre Galatasaray, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn için pazarlıkları sürüyor.
Galatasaray'ın kiralık olarak transfer etmek istediği Derrick Köhn için Hannover 96'nın kiralama teklifine sıcak bakmadığı aktarıldı.
Bunun üzerine Galatasaray'ın bonservis bedelini düşürmeye çalıştığı ve oyuncuyu bonservis ücretini ödeyerek transfer edebileceği iddia edildi.
Derrick Köhn bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.