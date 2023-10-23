Galatasaray, transferde fırtınalar estiriyor! Dünya yıldızı sarı-kırmızılı formayı giyecek Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için atağa kalktı. Takımın orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Juventus’un yıldızını renklerine bağlamak istiyor.

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Galatasaray, bu sezon hem Süper Lig’de hem de uluslararası arenada mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, devre arası transfer dönemi yaklaşırken eksik mevkilerini doldurma çalışmalarına hız verdi.

Alman devi Bayern Münih ile yapacakları önemli karşılaşmanın öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarlar, yaşanan gelişmeleri heyecanla takip ediyor.

Son olarak orta saha bölgesini daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Juventus'la sözleşmesi sona eren Fransız oyuncuya kancayı taktı.

Transferin detayları merakla bekleniyor.

Juventus'un yıldızı geliyor!

Aspor'un son haberine göre, Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçmeleri halinde Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'u kadrolarına katma niyetinde.

Rabiot'un tekrar Avrupa sahnesinde boy göstermek istediği belirtilirken, Galatasaray'ın da bunu bir koz olarak kullanacağı iddia ediliyor.

Galatasaray, cüzi bir bonservis bedeli ödeyerek 28 yaşındaki Rabiot’u renklerine bağlamak istiyor. Ayrıca haberde, Fransız oyuncu Rabiot için özellikle Tanguy Ndombele'nin bu transferde bir etken olduğu kaydediliyor.

Adrien Rabiot kimdir?

Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri olan Adrien Rabiot, hem orta sahanın merkezinde hem de savunmanın önünde görev yapabilen bir yetenek.

28 yaşındaki Fransız oyuncu, futbol kariyerine Paris Saint-Germain'de ilk profesyonel adımlarını atmış, aynı zamanda Manchester City'nin altyapısında da tecrübe kazanmıştır.

Rabiot'un kariyeri, 2012-13 sezonunda Toulouse'a kiralık olarak geçişiyle ilginç bir döneme işaret ediyor. Daha sonra Juventus'a 2019-20 sezonu başında bedelsiz olarak transfer olan oyuncu, İtalyan deviyle anlaşmış ve Serie A'da boy göstermeye başlamıştı.

Bu sezon Rabiot, 9 maçta forma giyerek 1 gol ve 2 asist kaydetti.