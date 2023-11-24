Galatasaray yeni duvarını buldu: Premier Lig’in efsanesi geliyor Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, tarihi bir transfere imza atıyor. Sacha Boey'in olası ayrılığına hazırlıklı olmak isteyen sarı-kırmızılar, yeni duvarını buldu. Dünya yıldızı Galatasaray'a imzayı atacak.

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Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan ve bu sezon da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Aslanlar, devre arası transfer döneminde büyük bir adım atarak kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, defans hattındaki olası bir boşluğu doldurmak ve güçlendirmek amacıyla tarihi bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Sacha Boey'in muhtemel ayrılığına alternatif arayışlarını sürdüren Galatasaray, yeni bir duvar için kolları sıvadı.

Premier Lig’in devi Manchester United’ta gösterdiği performansıyla öne çıkan yıldız oyuncuya kancayı taktı.

Galatasaray, yeni sağ bekini buldu!

Akşam’da yer alan habere göre; Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka’nın sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Süper Lig devi Galatasaray, yıldız oyuncu için devreye girdi.

Manchester United’ın kapısını çalan Galatasaray, Wan-Bissaka’yı düşük bir ücretle renklerine bağlamak istiyor. Ancak İngiliz kulübünün temsilcileri “Sacha Boey'i bize satın, biz de Wan-Bissaka'nın opsiyonunu kullanmadan devre arasında size makul bir ücretle bu transferde yardımcı olalım.” teklifiyle geri döndü.

Transferin sonucu futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.