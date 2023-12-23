Galatasaray’a derbi kabusu: 2 yıldız oyuncu yok! Fenerbahçe’nin şansı yükseliyor Süper Lig'in 18. haftasında büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yaklaşırken, her iki takımın da sakatlık endişeleri gündemi meşgul ediyor. Derbi öncesi Galatasaray’ın iki oyuncusu için taraftarları üzen haber geldi.

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Süper Lig'in 18. haftasında merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde, her iki takımın da kritik oyuncularla ilgili önemli eksiklikleri ve belirsizlikleri gündemde.

Ligin zirvesini ilgilendiren bu mücadele öncesinde, Fenerbahçe'nin derbi için hazırlıklarında bazı önemli isimlerin eksikliği dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, son hafta oynadığı Kayserispor maçında yaşanan kırmızı kartlarla sarsılmıştı. Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kart görmesi, Sarı-Lacivertli takımı Galatasaray derbisinde kadro planlaması yaparken zor bir duruma soktu.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin diğer oyuncuları Becao, Lincoln ve Pres'in derbi kadrosunda yer alması beklenmiyor. Bununla birlikte, Edin Dzeko'nun durumu ise maç saati yaklaştıkça netlik kazanacak.

Kritik mücadeleye saatler kala Galatasaray cephesinden korkutan haber geldi.

2 oyuncu derbide olmayacak

Gazeteci Barış Yurtsever’in haberine göre; Galatasaray’ın son antrenmanında yer almayan Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech derbide yer almayacak.

Sarı-kırmızılı teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez’in sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Davinson, bizim için çok önemli bir oyuncu. Kopenhag maçında onu kullandık. Maçta yine bir ağrısı oluştu. Şu anda onu dinlendiriyoruz. Tedavisine yeniden başlandı. Birkaç gün içinde durumunu göreceğiz.”