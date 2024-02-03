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Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha! Şampiyonluk yarışının seyrini değiştirecek transfer...

Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha! Şampiyonluk yarışının seyrini değiştirecek transfer... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın orta saha transferi için bir dünya yıldızı ile temas halinde olduğu iddia edildi. İşte o isim...