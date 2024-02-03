Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha! Şampiyonluk yarışının seyrini değiştirecek transfer...

Ara transfer sezonunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha transferi için ince eleyip sık dokuyor.
Galatasaray'ın, Manchester United forması giyen Danimarkalı Christian Eriksen ile ilgilendiği öne sürüldü.
İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Manchester United forması giyen Christian Eriksen ile ilgileniyor.
Galatasaray'ın 31 yaşındaki Danimarkalı yıldıza kiralama teklifi yaptığı ancak United’ın Galatasaray’a ret cevabı verdiği iddia edildi.
Christian Eriksen bu sezon Manchester United formasıyla 19 resmi maça çıktı. Eriksen bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Haberde yer alan diğer iddiaya göre Galatasaray'ın Eriksen ısrarı devam ediyor. Sarı kırmızılıların zorunlu satın alma opsiyonu içeren yeni bir kiralama formülü önereceği aktarılıyor.
Christian Eriksen'in Galatasaray'a transfer olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.