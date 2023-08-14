Galatasaray’da yaprak dökümü: Okan Buruk o isimlerin biletini kesti! "Bizimle olmayacaklar" Ligde istediği gibi başlangıç yapamayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Bizimle olmayacaklar” sözleriyle yaptığı açıklamanın ardından sarı-kırmızılılarda ayrılacak oyuncular netlik kazandı.

Süper Lig'de yeni sezon başladı. Ligin ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Ligin ilk maçının ardından sarı-kırmızılı teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Buruk, maç sonu değerlendirmesinde, gelecek haftaları işaret ederek “Sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizle birlikte olmayacak.” dedi.

Teknik adamın açıklamaları sonrası takımdan ayrılacak olan muhtemel oyuncular belli oldu. İşte o isimler…

Leicester city, Yunus Akgün’ü kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Kayserispor maçının ardından Yunus Akgün’ün Okan Buruk’a takımdan ayrılmak istediğini belirttiği iddia edildi.

Zaniolo yolcu!

İngiliz ekibi Aston Villa, 23 yaşındaki İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı kulübün teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Resmi görüşmeler sürüyor!

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forrest Nelsson için 20 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Galatasaray ve Nottingham arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Midtsjö, Yusuf Demir ve Dubois…

Teknik direktör Okan Buruk, Fredik Midtsjö ve Yusuf Demir’i gözden çıkardı. İtalyan ekip Verona’nın Midtsjö için temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.

İsviçre ekibi Basel’in Yusuf Demir için teklif verdiği öne sürüldü. Galatasaray ve Basel arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Leo Dubois’in ise belirsizliği devam ediyor. Fransız futbolcuya Fransa’dan tekliflerin geldiği iddia edilmişti.