Galatasaray’da yıldızların sonu geliyor! Önce Nelsson, şimdi de… Takımdan gönderiliyor Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, forma giyememesi halinde takımdan ayrılacağını söylemişti. Nelsson’ın açıklamaları sonrası, Galatasaray, başka bir yıldızla daha yollarını ayırmak için kolları sıvadı.

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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri taraftarları heyecanlandırıyor.

Sarı-kırmızılılarda Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'un milli takım kampında yaptığı açıklamalar, kulüp içinde sarsıntılara neden oldu.

Nelsson, Davinson Sanchez'in transferi sonrası forma giyememesi durumunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Ara transfer dönemi yaklaştığında, Nelsson'un geleceğinin netleşeceği ifade ediliyor.

Diğer yandan, Galatasaray'da Nelsson olayının yanı sıra başka bir flaş gelişme daha yaşanıyor. Kulüp başka bir yıldız oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Oliveira'ya yol göründü!

Fotomaç’ta yer alan habere göre; Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile yolları ayıracak.

Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli futbolcu için gelen teklifler değerlendirilecek. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.