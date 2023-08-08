Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde dev çalım! Taraftarlar çıldıracak… Galatasaray’dan Wilfried Zaha’dan sonra bir transfer çalımı daha geldi. Fenerbahçe’nin ilgilendiği yıldız futbolcuya kancayı takmıştı. Başarılı futbolcunun sosyal medya paylaşımı taraftarları coşturdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya!

Daha önce Fenerbahçe’nin uzun zamandır görüştüğü futbolcu Wilfried Zaha’yı kapan Galatasaray, taraftarlarına büyük sevinç yaşatmıştı.

Yine Fenerbahçe’nin bir süredir ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Tete ile ilgilenmeye başladı.

Sarı-lacivertli kulübün peşinde olduğu Tete, Galatasaray’a transfer olmak üzereyken Fenerbahçe masadan çekildi.

Fenerbahçeli taraftarlar büyük şaşkınlık yaşarken yıldız futbolcu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Galatasaray’a katılması beklenen Tete’nin sosyal medya paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin gol sevincini anlatan emojilerle yaptığı paylaşım gündem oldu.

Paylaşımın ardından Tete'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları güçlendi. Taraftarlar heyecanla atılacak olan imzayı bekliyor.