Galatasaray'dan flaş hamle! Galatasaray'ın Boey ve Nelsson kararı şaşırttı! Önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray maaş dengesini gözeterek stratejik adımlar atıyor. Son günlerde maaş dengesizliğiyle ilgili çıkan haberler üzerine Galatasaray yönetimi, kadroda bulunan ve değerini arttıran futbolcuların maaşlarını gözden geçirme kararı aldı.

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Transfer sezonunda birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi renklerine bağladı.

Oldukça geniş bir kadroya sahip olan Galatasaray'da yönetim maaş dengesini korumak için önemli adımlar atıyor.

Son günlerde çıkan maaş dengesizliği haberlerinin ardından adımlarını daha dikkatli atan Galatasaray yönetimi flaş kararlara imza atıyor.

Galatasaray yönetimi, kadroda bulunan ve değerini arttıran futbolcuların maaşlarını gözden geçirmeye karar verdi.

Sarı kırmızılı yönetim takımın önemli isimlerinden Sacha Boey ve Victor Nelsson için flaş bir karar aldı.

Maaşlarına iyileştirme yapılacak

Geçen sezon gösterdiği performans ile göz dolduran Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in 480 bin Euro olan maaşı 1.5 milyon Euro seviyelerine yükseltilecek.

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un 1.2 milyon Euro olan yıllık ücreti ise 2 milyon Euro seviyesine çıkarılacak.