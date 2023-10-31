Galatasaray'dan Icardi'ye yeni partner! Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a geliyor.. 2022/2023 sezonunda Beşiktaş forması giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst'un menajeri aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.

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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve şimdi Hoffenheim forması giyen Hollandalı Wout Weghorst'un menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın 2022/2023 sezonda Burnley'den kiraladığı Hollandalı forvet Wout Weghorst siyah beyazlı forma ile 18 maça çıktı.

Weghorst oynadığı 18 maçta 9 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'ta başarılı bir dönem geçiren Wout Weghorst ani bir karar ile Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer oldu.

Manchester United takımında istenileni veremeyen Weghorst bu sezon Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'e transfer oldu.

Galatasaray'a transfer olabilir

Wout Weghorst'un Hoffenheim'de mutsuz olduğu ve Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ileri sürüldü.

Cedric Bakambu'dan istenileni alamayan Galatasaray'da Wout Weghorst'un transferine onay verildiği iddia edildi.

A Spor'da yer alan habere göre teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'a önerilen Wout Weghorst'un transferine onay verdi.

Weghorst'un geleceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak..