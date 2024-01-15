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Galatasaray'dan inanılmaz seri! Tam 27 maçtır bunu başaran olmadı...

Galatasaray'dan inanılmaz seri! Tam 27 maçtır bunu başaran olmadı... Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı...