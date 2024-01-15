Galatasaray'dan inanılmaz seri! Tam 27 maçtır bunu başaran olmadı...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında evinde ağırladığı Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenerek, sahasındaki yenilmezlik sürdürdü.
Rams Park Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Victor Nelsson ve Dries Mertens kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 51'e yükselten Galatasaray, haftayı lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde kapattı.
Sahasında 27 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, evinde oynadığı son 27 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Sarı kırmızılılar bu 27 maçta 25 galibiyet alırken 2 maç berabere bitti.
Galatasaray sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında Giresunspor'a karşı almıştı. Galatasaray bu mağlubiyetin ardından sahasında oynadığı 27 maçta yenilgi yüzü görmedi...