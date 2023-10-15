Galatasaray’ın efsanesi Trabzonspor’a imzayı attı! Taraftarlar şokta Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, ikinci dönemine büyük bir sürprizle başladı. Avcı, Galatasaray'ın eski yıldız oyuncularından birini de Trabzonspor'a kazandırdı. İmzalar atıldı.

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Trabzonspor’da Nenad Bjelica döneminin sona ermesinin ardından, deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı tekrardan takımın başına geçti.

Abdullah Avcı, daha önce de Trabzonspor'un başında başarılı bir dönem geçirmişti ve kulüp tarihinde iz bırakmış bir isimdi.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada “Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Ancak sürprizler burada bitmedi...

Galatasaray'ın eski yıldızı imzayı attı!

Abdullah Avcu, 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında Galatasaray’da forma giyen eski futbolcu Mustafa Sarp’ı yardımcısı olarak ekibine dahil etti.

Galatasaray'ın eski yıldızının Trabzonspor'a katılması, taraftarlar tarafından tepki çekti.