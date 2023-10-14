Galatasaray'ın eski golcüsü belaya bulaştı! Kariyeri bitti bitecek... 5 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, hakkındak suçlamalar nedeniyle futboldan men edilebilir.

ensonhaber.com

Geçen sezon kış transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan devi Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, şimdilerde Aston Villa forması terletiyor.

İtalyan golcü Zaniolo, hakkındaki iddialar ile gündeme geldi.

Zaniolo ile Newcastle United formasını terleten İtalyan golcü Sandro Tonali, yasadışı bahis soruşturması sebebiyle gözaltına alındı.

Futbol dünyasına bomba gibi düşen bu gelişme sonrasında her iki oyuncu da Milli Takım kampından ayrıldı.

Soruşturma açıldı

İtalyan basınında Football Italia'da yer alan habere göre; Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis çetesi kurmakla suçlanıyor.

Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın da soruşturmaya dahil olabileceği iddia edildi.

Gazzetta'da yer alan habere göre ise; İtalyan yıldız, bahis soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadesinde bahis oynamadığını vurgulayarak “Bahisle alakam yok. Yasadışı olduğunu bilmediğim çevrimişi platformlarda sadece Poker ve Black Jack oynadım. Başka bir şey yok. Çok üzgünüm, Astona Villa ve Milli Takım’da işlerin benim için iyi gittiği bir dönemdi.” dedi.

Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'nun telefon ve tabletlerine el konuldu.