Galatasaray'ın hazırlık maçları programı belli oldu! İşte rakipler ve tarihler... Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray’ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçı programı belli oldu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise merakla takımın hazırlık maçları programını bekliyordu. Sonunda beklenen haber geldi. Hazırlık maçları, takımın form durumunu test etmek ve yeni transferlerle uyumu sağlamak adına büyük önem taşıyor. Galatasaray, Avusturya'da gerçekleştireceği kamp sürecinde çeşitli takımlarla karşılaşacak. İşte Galatasaray’ın hazırlık maçları programı… Galatasaray’ın Avusturya’daki maç programı 10 Temmuz 2023 Galatasaray – Kisvarda FC 19:30 (CET) 14 Temmuz 2023 Austria Wien – Galatasaray 19:30 (CET) 18 Temmuz 2023 Sturm Graz – Galatasaray 19:30 (CET) NOT: Avusturya, Türkiye'den 1 saat geridedir.