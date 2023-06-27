Galatasaray'ın hazırlık maçları programı belli oldu! İşte rakipler ve tarihler...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise merakla takımın hazırlık maçları programını bekliyordu. Sonunda beklenen haber geldi.

Hazırlık maçları, takımın form durumunu test etmek ve yeni transferlerle uyumu sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Galatasaray, Avusturya'da gerçekleştireceği kamp sürecinde çeşitli takımlarla karşılaşacak. İşte Galatasaray’ın hazırlık maçları programı…

Galatasaray’ın Avusturya’daki maç programı

10 Temmuz 2023

Galatasaray – Kisvarda FC 19:30 (CET)

14 Temmuz 2023

Austria Wien – Galatasaray 19:30 (CET)

18 Temmuz 2023

Sturm Graz – Galatasaray 19:30 (CET)

NOT: Avusturya, Türkiye'den 1 saat geridedir.