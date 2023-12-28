Galatasaray’ın panik modu aktif: Yıldız oyuncular derbide yok Yarın Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Galatasaray’dan kötü haber geldi: 4 önemli oyuncu, derbide forma giyemeyecek.

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Galatasaray ve Fenerbahçe, heyecan dolu bir mücadeleye hazırlanıyor.

29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te gerçekleşecek Süper Kupa maçı için iki ezeli rakip, kozlarını paylaşacak.

Galatasaray, heyecan dolu karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başladı.

Dinamik ısınma ile başlayan çalışma, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Ancak, Süper Kupa finali öncesi taraftarları üzecek bir haber geldi.

Galatasaray'ın yarınki kupa maçında 4 önemli oyuncusunun forma giyemeyeceği duyuruldu.

Galatasaray'da 4 oyuncu eksik

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacakları heyecan dolu maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Ancak, sarı-kırmızılı takımda önemli eksikler dikkat çekti.

Sakatlıkları nedeniyle Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira gibi önemli isimler, Süper Kupa finali için kadroda yer almadı.

Ayrıca, sakatlığı bulunmayan Angelino'nun da kafileye dahil edilmedi.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?

Suudi Arabistan'da oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.