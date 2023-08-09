Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı eşleşmede ilk maç oynandı! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakibi.. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı eşleşmede ilk maç oynandı. İşte sonuçlar..

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibinin belli olacağı Klaksvik - Molde eşleşmesinde ilk maç oynandı.

Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'in sahasında oynanan maçı Klaksvik 2-1 kazanarak avantajı kaptı.

Klaksvik'e galibiyeti getiren goller 64 ve 86. dakikalarda Arni Frederiksberg'den geldi.

Eşleşmede rövanş maçı 15 Ağustos 2023 Salı günü Norveç temsilcisi Molde'nin sahasında oynanacak.

Temsilcimiz Galatasaray ise deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek turun kapısını araladı.

Büyük bir avantaj elde eden Galatasaray turu geçmesi halinde Klaksvik - Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşarak gruplara kalma mücadelesi verecek..