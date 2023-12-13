Galatasaray’ın savunmasına İtalya panzeri! Bu transfer Süper Lig’de tarih yazacak Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkamayan Galatasaray, savunma bölgesine takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, İtalya Serie A ekibi Roma’da forma giyen yıldız ismi gündemine aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gerileyen Galatasaray, hem ligde hem de Avrupa'da mücadele etme hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde takımın savunma hattını güçlendirmek adına harekete geçme kararı aldı.

Avrupa'da mücadele etmeye devam etme şansını elde eden Galatasaray, Ocak ayında başlayacak olan transfer döneminde defansı takviye etmeyi hedefliyor.

Özellikle sağ bek pozisyonunda güçlü bir alternatif arayışında olan kulüp, İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen deneyimli bir sağ bek oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor.

Milli sağ bek, adım adım Galatasaray’a

İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Roma’nın milli sağ beki Zeki Çelik’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Ligde en iyi sağ bekler arasında yer alan Zeki Çelik, takımından ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyanlar Mourinho’nun, Galatasaray’dan iyi bir teklif gelmesi durumunda Zeki Çelik’in takımdan ayrılmasına izin vereceğini yazdı.

Zeki Çelik Roma formasıyla çıktığı 43 maçta 3 asist kaydetti.