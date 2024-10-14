Galatasaray'ın teknik adamı Okan Buruk açıkladı! Türkiye'nin en iyi hakemi...

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Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde TV100 ekranlarında katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Buruk, hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olduğuna dair iddialara da yanıt verdi.

Program sırasında Türk hakemleri arasında en iyi gördüğü ismi de açıklayan Buruk sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

“TÜRKİYE’NİN EN İYİ HAKEMİ...”

Gündeme dair yaptığı açıklamaların yanı sıra programda yöneltilen Halil Umut Meler sorusuna yanıt veren Buruk şaşırttı.

Tecrübeli hakem ile arkadaş olmadıklarını açıklayan teknik adam Meler hakkında, "Halil Umut Meler, çok önemli bir hakem. Avrupa'da çok önemli maçlar yönetiyor. Türkiye'deki maçlarında sıkıntı yaşıyordu. İyi hakem olduğunu biliyoruz. Ne kadar önemli maçlar yönettiğini biliyoruz. Bu arada benim arkadaşım değil.” ifadelerini kullandı.

Buruk’un yaptığı açıklamalarda en iyi hakem olarak Meler’i belirtmesi dikkat çekti. Buruk, “Çok seviyorum, Türkiye'nin en iyi hakemi" ifadeleri ile sosyal medya da ilgi odağı oldu.