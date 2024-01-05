Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi idmanlara çıkmıyor! Bakın nedeni neymiş… Galatasaray’ın golcü yıldızı Mauro Icardi takımla idmanlara katılmıyor. İşte yıldız futbolcunun, son 2 idmanda bulanmamasının nedeni…

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Sarı- kırmızılılar Süper Lig’in 19. Haftasında Konyaspor’u konuk edecek. Galatsaasaraylı furbolcular, maç öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray’ın adeta bir gol makinası olan futbolcusu Mauro Icardi son iki antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte idmana çıkmıyor. İşte, Icardi'nin idmanlarda olmama sebebi...

İdmanlarda gözükmüyor…

Arjantinli yıldız sağ bileğinde bulunan sakatlık sebebiyle bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda tecrübeli futbolcuya sakatlığı için tedavi programı da uygulanıyor.

Bireysel olarak antrenmanlarına devam eden yıldızın Konyaspor maçında oynaması bekleniyor.