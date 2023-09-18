Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu şahlandı! Yeni sezonda rekor kırıyor Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon performansıyla adeta fırtınalar estiriyor. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonu resmen 3’e katladı.

ensonhaber.com

Galatasaray’ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, yeni sezona damgasını vurdu.

Geçen sezon eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, o dönemde 10 resmi maçta sadece 3 gol kaydetmişti.

Ancak bu sezonun başlangıcında Kerem Aktürkoğlu'nun performansı bambaşka bir hal aldı.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezona muhteşem bir giriş yaptı. 10 resmi maçta 4 gol atarak ve 5 asist yaparak geçen yıla göre performansını 3'e katladı.

Bu istatistiklerle birlikte Kerem Aktürkoğlu, takımının 9 golüne doğrudan katkı sağladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun yükselen performansı, Galatasaray taraftarları ve futbolseverlerin heyecanını zirveye çıkardı.

Yarısı Kerem’den!

Galatasaray, bu sezon 10 resmi maçta 21 gol kaydetti. Bu istatistikte 9 gole katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu, neredeyse takımın kaydettiği gollerin yarısına destek vermiş oldu.

24 yaşındaki milli yıldız, takımın başarısını “Başarımızın en büyük anahtarı takımdaşlık. Böyle devam ettirmek istiyoruz. Böyle devam ederek Avrupa’da da başarılar elde etmek istiyoruz” sözleriyle değerlendirdi.