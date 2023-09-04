Galatasaraylıları üzecek haber! Sergio Ramos'un yeni takımını duyan şaşıp kalıyor! İşte Ramos'un yeni adresi.. Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Sergio Ramos'un yeni takımının belli olduğu iddia edildi. İşte Sergio Ramos'un yeni adresi..

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Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Sergio Ramos transferinde sarı kırmızılıları üzecek bir gelişme yaşandı.

Galatasaray dünyaca ünlü savunma oyuncusunu renklerine bağlamak için temaslarını sürdürürken Ramos cephesinden üzen bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İspanyol yıldız Sergio Ramos'un yeni takımını açıkladı.

Fabrizio Romano yaptığı açıklamada Sergio Ramos'un profesyonel futbol kariyerine başladığı Sevilla takımı ile anlaştığını iddia etti.

İspanyol Marca gazeteside bu iddiayı doğrulayan bir haber yaptı. İddiaya göre Sergio Ramos "Çocukluk takımım Sevilla’da oynayacağım için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Sergio Ramos cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken sosyal medya dünyaca ünlü yıldızın Sevilla'ya transfer olduğunu konuşuyor..

30 Mart 1986 yılında İspanya'da dünyaya gelen Sergio Ramos 1996-2004 yılları arasında Sevilla takımının altyapısında forma giydi.

Profesyonel futbol kariyerine Sevilla'da başlayan Ramos 2003-2004, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında Sevilla forması giydi.