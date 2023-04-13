GASKİ duyurdu! Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeler! 13 Nisan GASKİ su kesinti listesi.. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Gaziantep'te hangi ilçelerde sular kesilecek? GASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) , şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Gaziantep'te arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler GASKİ tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? ve "Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki Gaziantep'te hangi bölgelerde su kesintisi yaşanaca? İşte 23 Nisan 2023 su kesintisi yaşanacak bölgeler.. Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeler Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. GAZİANTEP SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI