GASKİ duyurdu! Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeler! 13 Nisan GASKİ su kesinti listesi..

ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) , şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Gaziantep'te arıza nedeniyle yaşayacak ilçe ve mahalleler GASKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? ve "Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusuna yanıt arıyor.

Peki Gaziantep'te hangi bölgelerde su kesintisi yaşanaca? İşte 23 Nisan 2023 su kesintisi yaşanacak bölgeler..

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Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeler

Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

GAZİANTEP SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI