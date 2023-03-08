GASKİ SU KESİNTİSİ! Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler! 8 Mart GASKİ su kesinti listesi.. GASKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Gaziantep'de hangi ilçelerde kesinti olacak? GASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Şehirde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında sık sık su kesintisi yaşanacak bölgeleri öğrenmek için aramalar yapıyor. İnternette en çok arama yapılanlar arasında "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? gibi sorular yer alıyor. Peki Gaziantep'te hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 8 Mart 2023 Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak bölgeler.. Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI