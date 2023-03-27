GASKİ SU KESİNTİSİ! Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeler! 27 Mart GASKİ su kesinti listesi.. GASKİ, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Gaziantep'te hangi bölgelerde kesinti olacak? GASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşlara bilgi veriyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep'de de yıkıma yol açmıştı. Büyük deprem felaketinden sonra birçok bölgede elektrik ve su kesintileri yaşanmıştı. Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar. Peki, Gaziantep'in hangi bölgelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 27 Mart 2023 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak bölgeler.. Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI