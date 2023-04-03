GASKİ SU KESİNTİSİ! Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeler! 3 Nisan GASKİ su kesinti listesi..

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşlara bilgi veriyor.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep'de de yıkıma yol açmıştı.
Büyük deprem felaketinden sonra birçok bölgede elektrik ve su kesintileri yaşanmıştı.
Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar.
Peki, Gaziantep'in hangi bölgelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 3 Nisan 2023 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak bölgeler..
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler
Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.