Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler! 30 Nisan GASKİ su kesinti listesi.. GASKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Gaziantep'de hangi ilçelerde kesinti olacak? GASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'in bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını bildiriyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen son yılların en büyük deprem felaketinin ardından birçok bölgede elektrik ve su kesintileri yaşanmıştı.

Depremden etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep'de su kesintileri yaşanacağı GASKİ tarafından açıklandı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) su alma yapılarında hasar oluştuğunu ve bazı bölgelerde su kesintileri yaşanacağını açıkladı.

Yapılan bu açıklamanın ardından bölgede yaşayanlar "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?, "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesildi?" gibi sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Gaziantep'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor? İşte 30 Nisan 2023 Pazar günü su kesintisi yaşanacak bölgeler..

Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler

Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI