Gaziantep'te büyük su kesintisi! İşte 11 Eylül 2024 GASKİ su kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Gaziantep'te yaşayanlar "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara arama motorlarında cevap arıyorlar.
Çarşamba günü Gaziantep'te yaşanacak su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.
Peki, Çarşamba günü Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi meydana gelecek?
İşte 11 Eylül 2024 Çarşamba günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler
Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.