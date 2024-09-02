Gaziantep'te büyük su kesintisi! İşte 2 Eylül 2024 GASKİ su kesinti listesi...

Haber Merkezi
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.
Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara cevap arıyorlar.
Pazartesi günü Gazientep'te yaşanacak su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.
Peki, Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 2 Eylül 2024 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak bölgeler..
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler
Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.