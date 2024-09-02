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Gaziantep'te büyük su kesintisi! İşte 2 Eylül 2024 GASKİ su kesinti listesi...

Gaziantep'te büyük su kesintisi! İşte 2 Eylül 2024 GASKİ su kesinti listesi... GASKİ, Gaziantep'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Gaziantep'te hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte o ilçeler..