Gaziantep'te büyük su kesintisi! İşte 30 Eylül GASKİ su kesinti listesi...
Hüseyin Topuz

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

Kentte yaşayan vatandaşlar "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

Pazartesi günü Gazientep'te yaşanacak su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.

Peki, Gaziantep'in hangi ilçelerinde yaşanacak? İşte 30 Eylül 2024 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak bölgeler...

Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI

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Hüseyin Topuz
Editör